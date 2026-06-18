Haberler

2026 FIFA Dünya Kupası... Kolombiya Özbekistan'ı 3-1 Yendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Kolombiya, Özbekistan'ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Maçta Galatasaraylı Sanchez ile Başakşehirli Shomurodov ve Fayzullaev ilk 11'de yer aldı.

(ANKARA) - 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Kolombiya, Özbekistan'ı 3-1 mağlup ederek Dünya Kupası'na galibiyetle başladı.

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Kolombiya, Meksika'nın Başkenti Meksiko'daki Azteca stadında oynan maçta Özbekistan'ı 3-1 mağlup ederek Dünya Kupası'na galibiyetle başladı.

Özbekistan'da RAMS Başakşehir oyuncuları Shomurodov ve Fayzullaev ile Kolombiya'da Galatasaray forması giyen Sanchez, maça ilk 11'de çıktı. 40'ıncı dakikada Munoz Kolombiya'yı öne geçirdi. 60'ta Fayzullaev maça eşitliği getirirken Kolombiya 65'te Diaz ve 90+9'da Campaz'ın golleriyle karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Kaynak: ANKA
CHP'de ihraç sırası belediye başkanlarına mı geldi? Kapsamlı inceleme başlıyor

CHP'de taşları yerinden oynatacak karar! Yeni ihraç dalgası geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Moskova yanarken Putin bakın nerede görüntülendi

Başkent alev alev yanarken Putin bakın nerede görüntülendi
Doktordan inanılmaz skandal! Sağ dizi yerine sol diz ameliyat edildi: Uyanınca dünya başına yıkıldı

Sakat diz yerine sağlam dizi ameliyat ettiler! Adli Tıp doğruladı...
Denizin ortasındaki kavga sonrası Bakan Gürlek'ten sert mesaj! 3 kişi tutuklandı

Denizin ortasındaki kavga sonrası Bakan Gürlek'ten sert mesaj
Evlilik yolunda ilk adım! Derya Uluğ ile Asil Gök nişanlandı

Ünlü çift evlilik yolunda ilk adımı attı
Gürsel Tekin canlı yayında küfür etti, sunucudan uyarı gecikmedi

Gürsel Tekin canlı yayında küfür etti, savunması olayın da önüne geçti
8 yıl sonra aynı gün geri dönüyor! Fenerbahçe'de dikkat çeken tesadüf

Ali Koç gönderdi, Aziz Yıldırım geri getiriyor! 8 sene sonra aynı gün
Samsun'da kullandığı traktör dereye devrilen sürücü hayatını kaybetti

Kullandığı traktör dereye devrilen sürücü hayatını kaybetti