Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Çalışma Reformunu Halk Oylamasına Sunacak

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Senato tarafından reddedilen çalışma reformunu halk oylamasına sunmak için adım atacaklarını duyurdu.

Ulusa sesleniş konuşmasında Petro, çalışma reformu teklifinin halkın oyuna sunulması için bu hafta kararname yayımlayacağını belirterek, "Anayasa Mahkemesinin elinde olacak. Bu hafta çıkaracağım halk oylaması çağrısı kararını onlar inceleyecek." dedi.

Petro, halkın siyasi irade sahibi olduğunu vurgulayarak, "Her şeyin üzerime yıkılacağını, tehditlerin artacağını biliyorum ama halk kendini ifade etmelidir; çünkü Kolombiya'da siyasi gücün gerçek sahibi halktır." ifadesini kullandı.

Senato Başkanı'nı da eleştiren Petro, şunları kaydetti:

"Çoğunluğun çalışma reformunu desteklemediğinden şüphe duyuyorsanız, oylamaya sunun ve kimin çoğunlukta olduğunu görelim. Umarım Anayasa Mahkemesi, sosyal hukuk devleti kavramını, eşitlik ve özgürlük arayışını yeniden inşa etmemize yardımcı olur. Bu, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin düşündüğü gibi sadece süpermarkete gitmek değildir. Çünkü süpermarkette yalnızca parası olan alışveriş yapabilir; oysa özgürlük herkesin hakkıdır, sadece parası olanların değil."

İçişleri Bakanı Armando Benedetti ise halk oylamasının temmuz sonu veya ağustos başında yapılabileceğini dile getirdi.

Öte yandan Senato Başkanı Efrain Cepeda, gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin kararnameyle referandum düzenlemesinin yasaları ihlal edeceğini savundu.

Cepeda, "Kongre bağımsızdır. Halk oylaması Senato Genel Kurulu'nda reddedildi. Bu tam bir saçmalık olur, eğer gerçekten yaparsa. Günlerdir bunu söylüyorum: Eğer imzalanırsa, anında dava açılır." yorumunda bulundu.

Ne olmuştu?

Petro hükümetinin işçi haklarına ilişkin 12 sorudan oluşan halk oylaması talebi, Senato tarafından kabul edilmemişti.

Sol görüşlü hükümetin hazırladığı işçi haklarına dair 12 sorudan oluşan referandum talebi, 47 kabul oyuna karşılık 49 oyla reddedilmişti.

Oylama sonucunu muhalefet milletvekilleri sevinçle karşılarken iktidar partisi milletvekilleri ise oylamanın hileli olduğunu öne sürmüştü.

Cumhurbaşkanı Petro, Çin ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Senato Başkanı Cepeda'ya "sert" tepki göstererek halka protesto çağrısında bulunmuştu.

Petro, daha sonraki günlerde yaptığı çeşitli açıklamalarda, referandum taleplerini Senato'ya yeniden göndereceklerini duyurmuştu.