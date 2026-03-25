Kocasinan Belediyesi ekipleri, GES projesinin çalışmalarına başladı

Kocasinan Belediyesi, Cırgalan Mahallesi'nde 5 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali (GES) projesinin çalışmalarına başladı. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, projenin enerji maliyetlerini düşürüp çevre dostu çözümler sunacağını belirtti.

Kocasinan Belediyesi ekipleri, belediye hizmet binası, atölyeler ve tesisler gibi 35 noktanın ihtiyaç duyduğu elektriği karşılamak için Cırgalan Mahallesi'nde güneş enerjisi santrali (GES) çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, "Kendi kendine yetebilen bir belediye" olabilmenin standartlarını her geçen gün artırdıklarını belirterek, Cırgalan Mahallesi'nde 5 megavat enerji için GES projesinin çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Yapılan yatırımla ülke ekonomisine katkı sunarak enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına destek olacaklarını dile getiren Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Geleceğin şehirlerini inşa ederken çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve ekonomik çözümler üretmek zorundayız. Bu anlayışla hayata geçireceğimiz GES projemizle hem kendi enerjimizi üreterek belediyemizin giderlerini önemli ölçüde azaltacağız hem de yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek doğaya olan sorumluluğumuzu yerine getireceğiz, enerji maliyetlerinde sağlanacak tasarrufu doğrudan hemşehrilerimize daha kaliteli hizmet olarak yansıtacağız. Marka ve model şehrimizi sadece bugünün değil, yarının da güçlü ve örnek şehirlerinden biri haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Öte yandan, ihalesi yapılan GES tamamlandığında belediyenin agrega üretim tesisi, asfalt plenti, belediye hizmet binası, atölyeler, Kuşçu Marina gibi toplam 35 noktanın elektriğini karşılamış olacak.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak

Türkiye'den tarihi Eurofighter adımı! İmzalar bugün atılıyor
Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı! İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada

İzzet Yıldızhan'ı tutuklatan plan deşifre oldu
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi tanımayan yok

Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi tanımayan yok
4 aylık hamile psikoloğu bahçede böyle vurdular

Motosikletle yaklaşıp 4 aylık hamile psikoloğu böyle vurdu
43 yıl önce mezun olduğu okula müdür olarak döndü

43 yıl sonra aynı kapıdan bu kez müdür olarak girdi
Futbolcu cinayetinde katili kaçırma planı oraya çıktı! İzzet Yıldızhan bağlantısı dosyada

İzzet Yıldızhan'ı tutuklatan plan deşifre oldu
İfadesinde 'Boğuştuk' diyen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu yalanlayan kayıt

"Boğuştuk" diyerek yırtmaya çalışan katil zanlısını yalanlayan kayıt
Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe daha

Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe daha