Kocaeli Valisi Seddar Yavuz 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınmasına büyük katkı sağlayan, toplumların üretim gücünün en önemli unsurunu teşkil eden işçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü idrak etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Özenli ve sorumluluk anlayışı içinde fedakarca çalışan emekçilerin, ülkenin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmasının en büyük gücü olduğunu vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin istikrarını sürdürmesi, her alanda gelişmiş ülkeler arasında anılması, devletimizin aziz milletiyle kurduğu sarsılmaz ve sağlam bağlardan kaynaklanmaktadır. 2 bin 200 yıllık devlet geleneğinin tezahürü olan Türkiye Cumhuriyeti, tüm vatandaşlarına eşit imkanlar sunması ve insanı merkeze alan bir anlayışla politikalar üretmesi neticesinde daha güçlü bir yapıya ulaşmıştır. Devletimiz bu gücünü, üreten ve ülkenin gelişmesine katkı sunan işçilerimiz, emekçilerimiz sayesinde kazanmıştır."

Yavuz, en kutsal kazancın alın teriyle kazanılan helal kazanç olduğunu belirterek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün de bu güzel temayı daha da anlamlandırdığını bildirdi.

Millet olarak işçi ve emekçinin hakkını, alın teri kurumadan vermenin hassasiyetine haiz bir kültürün mensubu olduklarına işaret eden Yavuz, "1 Mayıs'ın taşıdığı anlamın bu kültürün gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir fonksiyon icra edebileceği kuşkusuzdur. Bu vesileyle, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü bütün işçi ve emekçi vatandaşlarımızın demokratik ve barışçı yollarla haklarını aramalarının simgesi olarak kutluyor, ekmeğini alın ve akıl teriyle kazanan tüm kardeşlerimize sağlık, esenlik ve başarılar diliyorum. Aziz milletimize ve tüm dünya milletlerine kan ve gözyaşından arınmış, barış ve huzur içerisinde birlik, beraberlik ve kardeşlik dolu bir gelecek temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.