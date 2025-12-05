Kocaeli'de içinde 1300 gram altın olan çantanın çalınması güvenlik kamerasında
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 74 yaşındaki Zeki Aydın'a, içinde 1300 gram altın bulunan çantasını almak isteyen iki kişi saldırarak gasp etti. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde içinde 1300 gram altın olan çantanın çalındığı ve sahibinin darbedildiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Tavşanlı Mahallesi mevkisinde 24 Kasım'da saat 19.00 sıralarında arabasını park eden 74 yaşındaki Zeki Aydın'a, evine yöneldiği sırada kasklı bir kişi saldırdı.
Elindeki çantayı almaya çalışan kişiye direnen Aydın'a başka bir kişi daha saldırmaya başladı.
Aydın'ı darbederek yerde sürükleyen 2 kişi, içinde 1300 gram altın bulunan çantayı alarak olay yerinden uzaklaştı.
Hırsızlık ve gasp anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel