Kocaeli Gençlik Festivalinde 70 Metre Yükseklikte Filistin Bayrağı Dalgalandırıldı

Kocaeli Gençlik Festivalinde 70 Metre Yükseklikte Filistin Bayrağı Dalgalandırıldı
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Kocaeli'de düzenlenen EnFest Gençlik Festivali'nde, Filistin'e destek olmak amacıyla bungee jumping platformundan 70 metre yükseklikte Filistin bayrağı açıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, gençliğin adaletsizliğe karşı dimdik durduğunu vurguladı.

Kocaeli'de düzenlenen gençlik festivalinde, yerden 70 metre yükseklikte Filistin bayrağı dalgalandırıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen EnFest Gençlik Festivali'nde Filistin'e destek olmak ve İsrail saldırılarını protesto etmek amacıyla Filistin bayrağı açıldı.

Milli İrade Meydanı'nda kurulan bungee jumping platformundan atlayan kişi, Filistin'e destek vermek için 70 metre yükseklikten Filistin bayrağı dalgalandırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "19 Mayıs'ta sadece bayramı değil, vicdanımızı da meydanlara taşıdık. Filistin için 'adalet' çağrımızı hep birlikte yükselttik. Çünkü gençlik sadece bayram kutlamaz; haksızlığa karşı da dimdik durur!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
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