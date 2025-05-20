Kocaeli'deki Boya Fabrikasında Yangın Çıktı

Kocaeli'deki Boya Fabrikasında Yangın Çıktı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki boya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında fabrikanın zarar gördüğü bildirildi.

Boya fabrikasında, saat 12.00 sıralarında çıkan yangın Kocaeli İtfaiyesi'nin 33 araç ve 83 personelle yaptığı müdahale sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Fabrikada zarar oluşurken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Haber: Ardacan UZUN-Nazım Özgün ERBULAN/GEBZE(Kocaeli)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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