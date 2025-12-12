Haberler

Kocaeli'de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, yerli üretime vurgu yapıldı. Etkinlikte yöresel ürünler sergilendi ve öğrenciler gösteriler sundu.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi'nde Özel Karamürsel Çocuk Dünyası Anaokulunca düzenlenen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan okulun kurucularından Duygu Erturan, yerli üretime katkı sağlamanın ve bu bilinci gelecek nesillere aktarmanın herkesin görevi olduğunu belirtti.

Erturan, yerli malı kullanımının ekonomik kalkınmaya ve kültürel değerleri yaşatmaya katkısının olduğunu belirterek, bu bilincin toplumda güçlenmesini dilediğini kaydetti.

Programda, yöresel ürünler sergilendi, öğrenciler tarafından gösteriler yapıldı.

Etkinliğe, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.



