Kocaeli'de Yeni Tramvay Hattı Test Sürüşü Tamamlandı

Kocaeli'de Akçaray tramvay hattının, Turka Araç Muayene Kocaeli Staydumu'na erişimi kolaylaştırması hedeflenen 3,8 kilometrelik yeni kesimi tamamlanarak test sürüşü yapıldı.

Akçaray'ın otogar ile Alikahya Mahallesi'ndeki stadyum arasındaki güzergahta yapılan yeni hattının ilk test sürüşünü Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın gerçekleştirdi.

Test sürüşüne, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar ve vatandaşlar katıldı.

Stat durağında sona eren test sürüşünün ardından konuşan Büyükakın, stada erişimi artıracak 3,8 kilometrelik hattın tamamlanma sürüşünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Normalde tek set olarak çalışan tramvayın, yeni hatta iki set halinde çalıştığını belirten Büyükakın, bu sayede mevcut taşıma kapasitesini de iki katına çıkardıklarını kaydetti.

Büyükakın, tramvay hattının tek yönde 17,3 kilometreye ulaştığını dile getirerek, "Tramvayı artık buradan Kartepe'ye doğru uzatma zamanı gelmiştir. Bu hatlar yapılırken biz onun planlama çalışmasını da yaptık. 1,4 kilometrelik hattı, bu ihale kapsamında iş artışı yaparak yeni bir ihale yapmaya da gerek kalmaksızın hızla başlatacağız." diye konuştu.

Şehri demir ağlarla ördüklerini vurgulayan Büyükakın, "İnşallah bir sene sonra tramvayımız Kartepe'ye de ulaşmış olacak. 1,4 kilometre daha ilave ettiğimizde 19 kilometrelik tramvay hattımız olacak." dedi.

"Milli takımı en güzel şekilde misafir edeceğiz"

Bir gazetecinin 14 Ekim Salı günü Kocaeli'de oynanacak Türkiye-Gürcistan maçına ilişkin sorusu üzerine Büyükakın, şunları kaydetti:

"Dört ay önce federasyon başkanımız aradı. Dedi ki 'Başkanım milli maçı Kocaeli'ye verirsek oradaki hazırlıkları tamamlama imkanı olur mu?' Biz de 'Tabii ki' dedik ve hummalı çalışma başlattık. Stadın İzaydaş'a bakan tarafında çok sayıda yol yaptık. Otoyoldan bağlantıların sağlanması, misafir takımın otoparkının nerede olacağı, girişini nereden yapacağı gibi sayısız düzenleme gerekiyor. Stadın içinde de yapılması gereken düzenlemeler vardı. Biz onların sözünü federasyon başkanımıza verdik. O da maçı Kocaeli Stadı'nda yapılmak üzere takvime ekledi. Biz de çalışmaları bitirdik. Oradaki gereken tüm koşullar hazır. Stat içi ve dışı her şey hazır. Biz milli takımımızın gelmesini bekliyoruz."

Büyükakın, A Milli Futbol Takımı'nın kentte misafir edilmesiyle ilgili de hazırlıkların tamamlandığını belirterek, "Onları bu şehirde en güzel şekilde misafir edeceğiz. Federasyonla birlikte maç esnasında da güzel bir maç olması için tüm tedbirleri alıyoruz. Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyesi, federasyon ortak çalışıyoruz." diye konuştu.

Otogar-Alikahya tramvay hattı

İzmit ilçesinde otogar ile Alikahya Mahallesi'ndeki stadyum arasında yapılan 3,8 kilometrelik hattın tamamlanmasıyla kentteki tramvay ağı 17,3 kilometreye ulaştı. Tramvay hattına 6 yeni durak eklenirken, toplam durak sayısı 27'ye yükseldi.

Test sürüşünün ardından hizmete açılan yeni hatta, yarım saatte bir sefer düzenlenecek.

Akçaray'ı kullanan yolcular, otogardan ücretsiz aktarma yapabilecek.