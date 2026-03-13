Haberler

Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 25 zanlı adliyede

Güncelleme:
Kocaeli merkezli gerçekleşen siber dolandırıcılık operasyonunda 25 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonda zanlıların, sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Aralarında örgüt liderinin de bulunduğu zanlıların hesaplarına büyük miktarlarda para girişi olduğu belirlendi.

Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte ilanlar ile açık hatlar üzerinden telefonla görüşmeler yaparak birçok kişinin dolandırılmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen zanlıların, savcılık sorguları sürüyor.

Operasyon

Polis ekipleri, 10 Martta Kocaeli merkezli İstanbul, Sakarya, Düzce, Kütahya, İzmir ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Aralarında örgüt elebaşı olan ve hakkında 81 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.A'nın da yer aldığı 23 zanlı yakalanmış, şüphelilerin hesaplarına 105 milyon 861 bin 637 lira para giriş çıkışı olduğu tespit edilmişti.

Operasyonda 29 telefon, 32 SIM kart, 2 tablet, 2 harddisk, kuru sıkıdan bozma silah ile 53 fişek ele geçirilmişti.

Soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz
