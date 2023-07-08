Kocaeli'de Sağanak Yağış Sonucu Su Baskınları

Kocaeli'de etkili olan sağanak yağış, Kandıra ilçesinde su baskınlarına yol açtı. Kent genelinde yağış nedeniyle maddi hasarlı kazalar yaşandı ve ulaşımda aksamalar oldu. Vatandaşlar otobüs ve tramvay durakları ile bina saçakları altına sığındı. Tarım arazileri zarar gördü ve yollarda su birikintileri oluştu. Kamp yapan tatilciler de su baskınından etkilendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilgili kurumlar müdahale ediyor. Vali Seddar Yavuz, dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.