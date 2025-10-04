Haberler

Kocaeli'de Petrokimya Tesisi Patladı: 2 Ölü

Kocaeli'de Petrokimya Tesisi Patladı: 2 Ölü
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki GEBKİM Organize Sanayi Bölgesi'nde bir petrokimya tesisinde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde GEBKİM Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir petrokimya tesisinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamada 2 kişi, hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.30 sıralarında Dilovası ilçesinde GEBKİM Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir petrokimya tesisinde meydana geldi. Tesiste bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi, hayatını kaybetti. Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "04.10.2025 Cumartesi günü (bugün) Dilovası ilçemizde bir iş yerinde meydana gelen iş kazasında ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İş kazası ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi. Bölgede güvenlik önlemi alınırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
