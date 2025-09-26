Kocaeli'de Korsan Taşımacılık Yapan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza
Kocaeli'de, korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen bir sürücüye, 46 bin 392 lira ceza verildi. İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya ve basında yer alan şikayetler üzerine harekete geçti.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı basın organlarında ve sosyal medyada korsan taşımacılık yapıldığına dair paylaşımlar üzerine hareket geçti.
Çalışmalar kapsamında kimliği belirlenen otomobil sürücüsüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 46 bin 392 lira ceza uygulandı.
Ayrıca 60 gün trafikten men edilen otomobil, çekiciye yüklenerek otoparka çekildi.
Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel