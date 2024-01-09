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Kocaeli'de Hırsızlık ve Mala Zarar Verme Suçlamasıyla Gözaltına Alınan Zanlı Tutuklandı

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Kocaeli'de işlenen motosiklet hırsızlığı ve mala zarar verme suçlarına ilişkin aranan şüpheli A.S, Gölcük ilçesinde yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kocaeli'de hırsızlık ve mala zarar verme suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 Ocak'ta İzmit ilçesinde işlenen motosiklet hırsızlığı ve mala zarar verme suçlarına ilişkin aranan şüpheli A.S, dün Gölcük ilçesinde yakalandı.

İşlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Gölcük Güvenlik Adliye Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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