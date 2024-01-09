Kocaeli'de Hırsızlık ve Mala Zarar Verme Suçlamasıyla Gözaltına Alınan Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'de hırsızlık ve mala zarar verme suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 Ocak'ta İzmit ilçesinde işlenen motosiklet hırsızlığı ve mala zarar verme suçlarına ilişkin aranan şüpheli A.S, dün Gölcük ilçesinde yakalandı.

İşlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.