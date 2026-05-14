Kocaeli'de Kurban Bayramı öncesi otogarda fahiş fiyat denetimi yapıldı

Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi otogardaki yazıhanelerde otobüs bileti ücretlerine ilişkin fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki otobüs firmalarının biletlerine yönelik incelemede, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen tavan fiyatları ile vatandaşa uygulanan bilet fiyatları karşılaştırıldı.

Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, AA muhabirine, Ticaret Bakanlığının talimatıyla bayram öncesinde yapılacak seyahatlerle ilgili otobüs terminallerinde bilet fiyatlarında fahiş uygulama yaşanmaması adına denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tüketicilerin ekonomik çıkarlarını zedeleyecek, piyasayı ve ticareti bozacak her türlü faaliyetin önüne geçmek için bayram öncesi, esnası ve sonrasında denetimlerin süreceğini belirten Uzunkaya, şöyle devam etti:

"Bu denetimlere ilişkin bugün de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Otobüs Terminali'nde büyükşehir belediyemiz, otogar yönetimimiz ve personelimizle bugün bu fahiş fiyatın yaşatılmaması, tüketicilerimizin mağdur edilmemesine yönelik denetimlerimiz başlamıştır. Denetimlerimizde dikkat ettiğimiz en önemli husus tüketicilerin mağdur edilmemesi yönünde. Fahiş fiyattan ve haksız fiyat artışından tacirlerimizin kaçınması yönünde belirli uyarıların yanında denetimlerimiz etkin şekilde yapılmaktadır."

Uzunkaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bu sektörle ilgili tavan fiyat belirlediği ve bu sistemi aralıksız şekilde denetlediğini anımsatarak, müşterilerin de internet üzerinden aldıkları biletlerin fiyatlarını terminaldeki fiyat listelerinden teyit edebileceğini ifade etti.

Ticaret İl Müdürlüğü olarak bugün fiziksel ve internet üzerinden kesilen biletlerin karşılaştırmasını yaptıklarını kaydeden Uzunkaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yolcularımız eğer fiyatların abartılı bir şekilde kendilerine yansıtıldığını, fahiş fiyatla bilet satıldığını hissederlerse hiç zaman kaybetmeden illerdeki müdürlüklerimize, valiliklerimize, belediyelerimize acilen müracaatlarını yapabilirler. Bütün tedbirlerimiz alınmış vaziyette, yapılacak her türlü ihbarı acilen değerlendireceğiz ve anında sonuçlandıracağız. Bayram süresince ve bayramdan sonra denetimlere aralıksız ve etkin şekilde devam edilecek. Tüketicilerimizin mağdur edilmesi ya da ticaretin bozulmasına yönelik her türlü hususun engelleneceğini buradan belirtmek istiyorum."