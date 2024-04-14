Kocaeli'de Bayram Tatilinde 291 Trafik Kazası: 2 Ölü, 159 Yaralı

Kocaeli'de Ramazan Bayramı tatili süresince meydana gelen 291 trafik kazasında 2 kişinin öldüğü, 159 kişinin yaralandığı bildirildi.

Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabında, 6 Nisan'dan bugüne kadar Kocaeli'de meydana gelen trafik kazası verilerini paylaştı.

Buna göre kentte, 1 ölümlü, 113 yaralanmalı, 177 maddi hasarlı olmak üzere 291 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalar neticesinde 2 kişi öldü, 159 kişi de yaralandı.

Yavuz, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi.