Kocaeli'de '1. Ulusal İşyeri Temelli Mesleki Eğitim Çalıştayı' düzenlendi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde "1. Ulusal İşyeri Temelli Mesleki Eğitim Çalıştayı (İŞTEM)" düzenlendi.

Mesleki eğitimin öneminin ele alındığı çalıştay, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İMES Organize Sanayi Bölgesi, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İnsan Kaynakları Dayanışma Derneği, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası ve Körfez Ticaret Odası işbirliğinde İMES OSB Yönetim Merkezi Konferans Salonu'nda yapıldı.

İş dünyası ile eğitim kurumlarını aynı platformda bir araya getiren programda, iş yeri temelli öğrenme modelleri, sektörel işbirlikleri, nitelikli iş gücü yetiştirme stratejileri ve Türkiye'de mesleki eğitimin dönüşümü başlıkları kapsamlı şekilde ele alındı.

Mesleki eğitimin sahadaki uygulamaları, üretimle entegre eğitim modelleri ve sektör beklentilerinin tüm yönleriyle değerlendirildiği çalıştayla, mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artırılmasına, sektörün ihtiyaç duyduğu alanların belirlenmesine, istihdamın güçlendirilmesine ve bilimsel gelişmelere katkı sunulması amaçlanıyor.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, burada yaptığı konuşmada, son yıllarda nitelikli eleman konusunda iş dünyasının sıkıntı çektiğini ve yeterli sayıya ulaşılamadığı konusunda genel kanaat oluştuğunu söyledi.

Göreve geldikleri günden itibaren sanayiciler ve iş verenlerle yaptıkları görüşmelerde nitelikli eleman bulma sıkıntısının konuşulduğunu aktaran Aktaş, işin temelinde insan olduğu için nitelikli eleman arayışının süreceğini, bu sorunu çözüp iş dünyasının ihtiyacını karşılamak için hem kamu hem özel sektör herkesin üzerine düşeni en iyi şekilde yapması gerektiğini belirtti.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk de dünyada hızla gelişen teknolojiyle sanayi ve üretim süreçlerinin büyük değişim girdabı içerisine girdiğini belirterek, 4. sanayi devrimi ve dijital dönüşümle geleneksel iş yapış biçimlerinin kökten değiştiğini anlattı.

Cantürk, "Bir ülkenin küresel rekabetteki gücü yalnızca sahip olduğu doğal kaynaklar ya da sermaye birikimiyle değil asıl olarak nitelikli insan kaynağıyla örülmelidir. Bilgi birikimi ve yüksek iş disipliniyle donatılmış yüksek verimi gerçekleştirecek kalifiye iş gücü, ekonomik başarının ve kalkınmanın temel taşıdır." dedi.

İMES OSB Başkanı Ahmet Tokkan ise çalıştayda mesleki eğitimin ele alındığını dile getirerek, "377 hektar alanda 371 işletme ve fabrikanın 22 bin 500 istihdamıyla yıllık rekora doğru gidiyoruz. 1,8 milyar dolar ihracatla ülkemizin önde gelen organize sanayi bölgelerinden biri olduğumuzu gururla söyleyeyim." şeklinde konuştu.

Çalıştaya Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Taşpınar, Eğitim Politikaları Daire Başkanı Durmuş Can, Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Organize Sanayileri Bölgeleri Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Bekki, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, OSB yönetim kurul üyeleri, iş insanları, üniversite dekanları, meslek yüksek okul müdürleri, öğrenciler ve iş insanları katıldı.