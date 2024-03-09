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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Ramazan Mesajı Yayımladı

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı. Büyükakın, ülkenin ve İslam aleminin hayırlı bir ramazan ayı geçirmesini temenni ederek, ramazan ayının yaralı kalplere merhem, ruhlara şifa olmasını diledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, ülkenin ve İslam aleminin hayırlı bir ramazan ayı geçirmesini temenni ederek, ramazan ayının yaralı kalplere merhem, ruhlara şifa olmasını diledi.

Yeni yüzyıldaki ilk ramazan ayına, mazlum ve mahzun coğrafyaların ahıyla girildiğini vurgulayan Büyükakın, bu mübarek ayların, yaşanan insanlık dışı zulümlerin bitmesine vesile olmasını dilediklerini belirtti.

İnsanlığın ayaklar altına alındığı coğrafyalarda, insanlığın yeniden asli kimliğine kavuşması gerektiğine işaret eden Büyükakın, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimizin, 'Eğer bizler, ramazanın faziletlerini bilseydik, bütün senenin ramazan olmasını temenni ederdik' buyurduğu gibi ayların en güzeli, en şereflisi ramazan ayını fırsat bilelim. En iyi şekilde idrak etmeye çalışalım. Kirlenmiş dünyamıza barış ve kardeşlik gelmesi için hep birlikte kalpten el açıp, dualar edelim. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, bu ramazan ayında da tüm birimlerimizle halkımızın hizmetinde olacağız. İhtiyaç sahibi ailelere gıda yardımlarımız, sıcak yemek dağıtımlarımız ve evde bakım hizmetlerimiz ramazan ayında da artarak devam edecek. Kocaeli'nde yaşayan tüm vatandaşlarımızın hayırlı, huzurlu, sağlıklı bir ramazan geçirmesini temenni ediyorum. Sağlık ve mutluluk içinde Ramazan Bayramı'na kavuşabilmeyi, Rabbi'mden niyaz ediyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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