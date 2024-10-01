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Kocaali'de Fırtına Mendirekleri Tahrip Etti

Kocaali'de Fırtına Mendirekleri Tahrip Etti
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle Melenağzı Limanı'ndaki mendireklerde zarar oluştu. Rüzgarın saatte 30 kilometreye çıkması ve dalga yüksekliğinin 6 metreyi bulması, balıkçıları zor durumda bıraktı.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Kocaali ilçesinde fırtına dolayısıyla şiddetlenen dalgalar Melenağzı Limanı'ndaki mendireklerde zarara yol açtı.

İlçede rüzgarın hızının saatte 30 kilometreye ulaşması ve dalga yüksekliğinin 6 metreyi bulmasıyla balıkçılar zor anlar yaşadı. Daha önce yapılan meteorolojik uyarılar dolayısıyla denize açılmayan balıkçılar, limandaki teknelerinin zarar görmemesi için tedbir almaya çalıştı.

Kocaali Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Tan, AA muhabirine, Karadeniz'de yaşanan fırtına nedeniyle mendireklerin tahrip olduğunu söyledi.

Dalgaların Melen Çayı'na ulaşmasıyla burada demirleyen teknelerin de zarar gördüğünü belirten Tan, limandaki hasarın giderilmesi ve önlem alınması için yetkililerden yardım istedi.

Kaynak: AA / Davut Genç - Güncel

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