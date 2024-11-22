Kocaali'de Balıkçılar Tekir Avında Yüzde Yüz Başarı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Karadeniz'e açılan balıkçılar, bol miktarda tekir avladı.

Öğle saatlerinde Karasu ile Kocaali ilçeleri arasında kalan Maden Deresi'nin kıyısından "Kayasan" isimli tekneyle denize açılan balıkçıların yüzü avladıkları bol miktarda tekirle güldü.

Akşam saatlerinde Maden Deresi'nin kıyısına yanaşan balıkçılar, avladıkları tekirleri tezgahlarda satılmak üzere istifledi.

Kocaali Su Ürünleri Başkanı Hüseyin Tan, AA muhabirine, balıkçıların bir bölümünün palamut avcılığı yaptığını söyledi.

Tekir avcılığına yeni başladıklarını belirten Tan, "Bu avcılık da güzel geçiyor. Çok şükür, gelen teknelerimiz boş değil. Nasip olursa 2024 sezonunu güzel bir şekilde bitirmiş olacağız." dedi.

Balıkçı Kemal Çakıroğlu da herkese bol rızık temennisinde bulundu.