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Kocaali'de Balıkçılar Tekir Avında Yüzde Yüz Başarı

Kocaali'de Balıkçılar Tekir Avında Yüzde Yüz Başarı
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde balıkçılar, bol miktarda tekir avlayarak yüzlerini güldürdü. Maden Deresi kıyısından denize açılan balıkçılar, akşam saatlerinde avladıkları tekirleri tezgahlarda satmak üzere istifledi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Karadeniz'e açılan balıkçılar, bol miktarda tekir avladı.

Öğle saatlerinde Karasu ile Kocaali ilçeleri arasında kalan Maden Deresi'nin kıyısından "Kayasan" isimli tekneyle denize açılan balıkçıların yüzü avladıkları bol miktarda tekirle güldü.

Akşam saatlerinde Maden Deresi'nin kıyısına yanaşan balıkçılar, avladıkları tekirleri tezgahlarda satılmak üzere istifledi.

Kocaali Su Ürünleri Başkanı Hüseyin Tan, AA muhabirine, balıkçıların bir bölümünün palamut avcılığı yaptığını söyledi.

Tekir avcılığına yeni başladıklarını belirten Tan, "Bu avcılık da güzel geçiyor. Çok şükür, gelen teknelerimiz boş değil. Nasip olursa 2024 sezonunu güzel bir şekilde bitirmiş olacağız." dedi.

Balıkçı Kemal Çakıroğlu da herkese bol rızık temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Davut Genç - Güncel
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