KKTC Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay'dan Türkiye-KKTC İlişkilerini Güçlendirme Vurgusu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolosu Erek Çağatay, Türkiye ve KKTC arasındaki ilişkilerin daha iyiye gitmesi için çaba harcayacaklarını söyledi.

Kentte 1 Ağustos'ta göreve başlayan Çağatay, Anadolu Ajansı (AA) Mersin Bürosu'nu ziyaret etti.

Çağatay, ziyarette, Mersin'in KKTC için tarihsel öneme sahip olduğunu vurguladı.

Bundan dolayı kentte görev yapmaktan mutluluk duyduğunu belirten Çağatay, "Ana vatan Türkiye ile bağlarımız var. Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC etle tırnak gibi." dedi.

Çağatay, KKTC'nin haksız şekilde ambargo altında olduğunu ifade ederek, "Bu ambargoyu Türkiye Cumhuriyeti sayesinde aşabiliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ile ticari ilişkilerimiz hızla gelişecektir. Buna katkı verirsek ne mutlu bize. Elimizden gelen tüm gayretle ilişkilerin çok daha iyiye gitmesi için çaba harcayacağız." diye konuştu.

AA Başmuhabiri Sezgin Pancar da Çağatay'a kurum çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.