KKTC'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü törenlerle kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Başkent Lefkoşa'daki tören, Atatürk Anıtı önünde düzenlendi.

Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, KKTC 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Selahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakan ve milletvekilleri, askeri erkan, siyasiler, kurum, kuruluş ve dernek temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrakların çekilmesiyle devam etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, anıt özel defterine şunları yazdı:

"Tarihte pek az olay, kendinden sonra gerçekleşecek olayları belirlemiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı işte bugün 100 yıl sonra baktığımızda anlıyoruz ki bu büyük olaylardan biridir. Yıkılan Osmanlı devleti toprakları üzerinde yayılmacı devletlerin ve büyük güçlerin oynadıkları bütün oyunlara karşı direnen ve bekasını sürdürme gücünü gösteren yüce Türk milletinin Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde yürüttüğü Kurtuluş Savaşı ve bunun son merhalesi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı, askeri, diplomatik ve siyasi bir zaferdir. Allah'tan Türkiye Cumhuriyeti'nin başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm liderlerden razı olmasını dilerim. Tüm Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik eder, Cumhuriyet'in 100. yılında ' Türkiye Yüzyılı'nın' tüm soydaşlarımızla birlikte bir 'Türk Yüzyılı'na' dönüşmesini temenni ederim. Kıbrıs Türkü sizlere minnettardır."

KKTC'nin tüm kentlerinde kutlama törenleri düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, KKTC'nin Girne, Gazimağusa, Güzelyurt, Lefke, İskele, Mehmetçik, Akdoğan ve Geçitkale kentlerinde de törenlerle kutlandı.

Ülke genelinde cadde ve sokaklar Türkiye ve KKTC bayrakları ile donatıldı.

Bando ve meşale alayı çeşitli kentlerde konser ve yürüyüş düzenleyecek, jimnastik, badminton ve okçuluk federasyonlarınca da Lefkoşa'da Cumhuriyet Kupası yarışları yapılacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolaysıyla Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nde bu akşam resepsiyon düzenlenecek.