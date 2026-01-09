Haberler

KKTC'de Asgari Ücret Net 52 Bin 738 TL Olarak Belirlendi

Güncelleme:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2026 yılı için asgari ücret, 52 bin 738 TL olarak tespit edildi. Karar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan toplantıda oy çokluğuyla alındı.

(ANKARA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2026 yılının ilk net asgari ücreti 52 bin 738 TL olarak belirlendi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti belirlemek üzere Lefkoşa'daki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu'nda üçüncü kez toplandı. Toplantıya KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, işçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve işveren tarafını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Cengiz Alp katıldı.

Toplantı sonrasında açıklama yapan Bakan Hasipoğlu, asgari ücret kararının oy çokluğuyla tavsiye niteliğinde belirlendiğini ve kararın Bakanlar Kurulu'na iletileceğini söyledi. Buna göre saatlik 349,71 TL, günlük 2 bin 797,75 TL, haftalık 13 bin 988,76 TL ve aylık net 52 bin 738 TL şeklinde yeni ücret tarife belirlendi.

KKTC'de 2025 yılında net 44 bin 546 TL olan asgari ücret, yeni yılla birlikte net 52 bin 738 liraya yükselmiş oldu.

Kaynak: ANKA / Güncel
