KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmaniye'de

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmaniye'ye geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ilk olarak Osmaniye Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Erdinç Yılmaz tarafından karşılanan Tatar, tören mangasını selamladı. Cumhurbaşkanı Tatar, milletvekilleri ve il protokolü ile selamlaştıktan sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Makamda gerçekleşen görüşmede Vali Erdinç Yılmaz, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a ziyaret anısına, kök boyası ile yapılan Karatepe kilimi, üzerinde ismi yazılı kılıç ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, belediye ziyaretinin ardından yaya olarak geldiği Şehitler Anıtı'nı, karşısında bulunan Kıbrıs Şehidi Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu parkını ve Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Ersin Tatar, Osmaniye Belediyesi Kent Müzesi'ni ziyaret edip, burada yerel basınla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Tatar, ardından, 39. Mekanize Tugay Komutanlığı Şehit Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu Kışlası'nı ziyaret etti.