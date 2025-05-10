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KKTC Bakanı Gardiyanoğlu'ndan Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'na Taziye Ziyareti

KKTC Bakanı Gardiyanoğlu'ndan Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'na Taziye Ziyareti
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, vefat eden Corendon Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Alanyaspor'un 18 Mayıs'ta Beşiktaş ile oynayacağı maç için başarılar dile getirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, babası vefat eden Corendon Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.

Gardiyanoğlu, kendisine eşlik eden Alanyaspor Asbaşkanı Aycan Fenercioğlu ile beraber, 17 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden Osman Çavuşoğlu için Cengiz Aydoğan Tesisleri'ne geldi.

Ziyarette Hasan Çavuşoğlu'na taziyelerini ileten Gardiyanoğlu, 18 Mayıs'ta Beşiktaş ile oynayacakları maçta başarılar diledi.

Ziyaret sonunda Çavuşoğlu, Gardiyanoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu Alanyaspor forması hediye etti.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
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