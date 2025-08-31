Kızıltepe'de İş Yerinden Cep Telefonu Çalındı

BU KEZ CEP TELEFONU ÇALINDI

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde şarküteri dükkanı işleten Edip Irmak'ın bu kez de iş yerinde cep telefonu çalındı. Bugün sabah saatlerinde dükkana müşteri gibi gelen kişi, içerisinde etlerin olduğu dolabın üzerindeki Irmak'ın cep telefonunu alarak uzaklaştı. Irmak şüpheli hakkında şikayetçi olurken, hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Mağdur olduğunu belirten Irmak, "Daha önce kömürümü çaldılar, şimdi de telefonumu. Bu artık bıktırdı. Telefon için şikayetçi oldum. Esnaf olarak hem maddi hem manevi zarar görüyoruz. Yetkililerden bu tür olaylara karşı daha fazla önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin),