Kızıltepe'de İş Yerinden Cep Telefonu Çalındı

Kızıltepe'de İş Yerinden Cep Telefonu Çalındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir şarküteri dükkanından cep telefonu çalındı. Dükkan sahibi Edip Irmak, hırsızlık olayını güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle birlikte yetkililere bildirdi.

BU KEZ CEP TELEFONU ÇALINDI

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde şarküteri dükkanı işleten Edip Irmak'ın bu kez de iş yerinde cep telefonu çalındı. Bugün sabah saatlerinde dükkana müşteri gibi gelen kişi, içerisinde etlerin olduğu dolabın üzerindeki Irmak'ın cep telefonunu alarak uzaklaştı. Irmak şüpheli hakkında şikayetçi olurken, hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Mağdur olduğunu belirten Irmak, "Daha önce kömürümü çaldılar, şimdi de telefonumu. Bu artık bıktırdı. Telefon için şikayetçi oldum. Esnaf olarak hem maddi hem manevi zarar görüyoruz. Yetkililerden bu tür olaylara karşı daha fazla önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500 lira için kiracısını döverek öldüren öğretmenin evinde yangın çıktı

500 lira için kiracısını döverek öldüren öğretmenin evi yandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Tayyar'dan emlak rayiç bedellerindeki artışa tepki: Çatışmalar tırmanacak

AK Partili Şamil Tayyar ekonomi yönetimini açık açık uyardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.