Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Acar, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "İsmi silinirken", "Haber" kategorisinde Muhammed Selim Korkutata'nın "İlk uçuş" başlıklı fotoğrafını tercih eden Acar, "Spor" kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Kar topu", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lokman İlhan'ın "Derin tehdit" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Müzik geçidi" fotoğrafına oy verdi.

Acar, her yıl düzenlenen Anadolu Ajansı "Yılın Kareleri" oylamasında birbirinden güzel ve anlamlı fotoğrafların yer aldığını belirtti.

Fotoğrafları çeken muhabirleri kutlayan Acar, "Birbirinden güzel ve anlamlı fotoğrafları seçerken zorlandık. Anadolu Ajansımızın başta gönül coğrafyamız olmak üzere dünyanın her tarafında doğru haberi dinleyici ve izleyicilerine ulaştırıyor olmasının mutluluğunu bir kez daha yaşadık." ifadelerini kullandı.