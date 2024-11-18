Kızılcahamam'a Kapalı Halı Saha Projesi

Kızılcahamam Belediyesi, gençlerin daha aktif ve sosyal yaşam sürdürmeleri amacıyla ilçeye kapalı halı saha kazandırıyor.

Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu eşliğinde, yapımına başlanan kapalı halı saha projesinin alanında incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Acar, incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, gençlerin sporla iç içe yaşam sürdürmelerine büyük önem verdiklerini belirterek, "Spor, sağlıklı bireyler ve güçlü yarınlar için vazgeçilmez unsurdur. Kapalı halı saha projemizle gençlerimizin hem spor yapabileceği hem de enerjilerini olumlu şekilde değerlendirebileceği alan oluşturuyoruz." ifadesini kullandı.

Gençlere en iyi imkanları sunarak yarınlara güçlü adımlarla ilerlemelerini sağlamayı hedeflediklerini anlatan Acar, projeyi en kısa sürede tamamlayarak halkın hizmetine sunacaklarını kaydetti.

Hem yaz hem kış aylarında kullanılabilecek şekilde tasarlanacak halı sahada, futbol maçlarının yanı sıra çeşitli sportif etkinlikler, turnuvalar ve eğitim programlarının düzenlenmesi planlanıyor.