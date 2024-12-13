Kıyıköy'de İkiz Kardeşler Balıkçılık Yapıyor

Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçılık yapan 32 yaşındaki ikiz kardeşler Halil ve İbrahim Kurt, denizi ağlarıyla karış karış tarayıp rızıklarını kazanıyor.

Beldede "Kurt kardeşler" olarak tanınan ikizler babalarından devraldıkları kürekli 5 metrelik kayıkla başladıkları mesleklerinde ikisi 23 metre, biri 12 metrelik teknelerin sahibi oldu.

"Vira Bismillah" diyerek gün doğmadan limandan ayrılan kardeşler balığın izini sürüyor.

Gün doğumuyla Karadeniz açıklarına ulaşan kardeşler tayfaların yardımıyla iki tekne arasına ağlarını seriyor.

Hızı ve yönü sabitlenen tekneler, ağlarıyla derin suları karış karış tarıyor.

Telsiz aracılığıyla haberleşen ikizler ağlarını balıkla doldurmaya çalışıyor.

Gözlerini mavi sulardan ayırmayan kardeşlerin bu zorlu yolculuğuna yiyecek telaşındaki martılar da eşlik ediyor.

Kardeşlerin "vira" anonsu üzerine tayfaların meşakkatli ağ çekme telaşı başlıyor. Yaklaşık 30 dakika süren işlem sırasında heyecanla ağların gelmesi bekleniyor.

Avlanan balıklar daha sonra kasalara doldurulup, teknenin buzhanesine diziliyor.

Limana dönen kardeşler burada balıkları alıcılarıyla buluşturuyor.

"Dünyaları serseler önüme yine balıkçılığın yerini tutmaz"

Halil Kurt, AA muhabirine, yaklaşık 15 yıldır ikiziyle balıkçılık yaptığını söyledi.

Baba mesleklerini severek sürdürdüklerini ifade eden Kurt, bu yıl verimli bir sezon geçirdiklerini dile getirdi.

Balıkçılık sevdasının küçük yaşta başladığını dile getiren Kurt, "Küçükken limanda kürekli sandalda trol çekerdik. Babamız bizi 'alışmayalım' diye su hortumuyla limandan kovalardı, aslında kendince haklıydı. Balıkçılığın güzel yanları olduğu kadar stresli yanları da var. Yine de bana dünyaları serseler yine balıkçılığı seçerim." diye konuştu.

"Tayfaların yüzünü gülerken görünce ben de gülüyorum"

İkiziyle beraber günlerini denizde geçirdiklerini dile getiren Kurt, denize açılmadığı günler kendini çok kötü hissettiğini kaydetti.

Gece yarısı denize açıldıklarını, sabahın ilk ışıklarıyla ağların denize serilmiş olduğunu ifade eden Kurt, "Tayfaların yüzünü gülerken görünce ben de gülüyorum." dedi.

Yaşı el verdiği sürece mesleğini sürdüreceğini anlatan Kurt, şöyle devam etti:

"Balıkçılık gerçekten de zor bir meslek, denizde saatin yok. Limana gideriz bir bakarsın yine denize çıkarız, dinlenme olasılığı hiç yok. Biraz akım günlerinde, balıklı günlerde hiç dinlenme yok, motorlar bile dinlenmiyor yani. Zorluğuna göre kazancı da var yani Allah'a şükür."

Fırtınalı hava olduğu zaman işlerinin çok zorlaştığını dile getiren Kurt, denizin dalgalı olduğu zamanlar limana zor döndüklerini ifade etti.

İbrahim Kurt da mesleğini çok sevdiğini ve kardeşiyle denizde çalışmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.