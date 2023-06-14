Mahallenin gözbebeği Avukat Doğan ile güzeller güzeli komşusu Melike'nin 5 yaşından beri nasıl olup da kavuşamadıklarının hikayesi... Kısmet İlk Bölümü ile 16 Haziran'da FOX'ta!

Kısmet 1. Bölüm 3. Fragmanı | Sana Planımızı Anlatayım...

Kısmet İlk Bölümü ile 16 Haziran'da FOX'ta!

Mahallenin gözbebeği Avukat Doğan ile güzeller güzeli komşusu Melike'nin 5 yaşından beri nasıl olup da kavuşamadıklarının hikayesi... Bazen kavuşmak için iki tarafın da çok sevmesi yeterli olmaz ama ayrılmak da "Kısmet" değildir.

Oyuncular: Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Cenan Adıgüzel, Lale Mansur, Arif Pişkin, Serdar Orçin, Kerem Kupacı, Erdal Küçükkömürcü, Zeynep Kankonde, Yeliz Şar, Ece Yaşar, Değer Soysal Alp, Neşe Baykent, Serhan Ernak, Sezer Koç, Göktuğ Yıldırım, Deniz Gürkan, Gökçe Şen, Nebi Tolga Yılmaz, Naz Öngen

KÜNYE YAPIMCI: FATİH AKSOY & MEHMET YİĞİT ALP YÖNETMEN: SEMİH BAĞCI SENARYO: MAHİNUR ERGUN & YUSUF REHA ALP

GENEL KOORDİNATÖR: EMEL KURT UYGULAYICI YAPIMCI: SEYHAN KAYA TÜR: ROMANTİK KOMEDİ

#NTCYapım #Medyapım #FOX #CemGelinoğlu #ÖzgeÖzacar