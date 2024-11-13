Kırşehir Valisi, Organize Sanayi Bölgesi'nde İş İnsanlarıyla Buluştu

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) faaliyet gösteren iş insanlarıyla buluştu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Osb'yi ziyaret eden Demiryürek, güneş enerji sistemleri ve paketleme makineleri üreten işletmelerde ürünleri inceledi.

Üretim aşamalarını yerinde gören Demiryürek, burada iş insanları ile görüşerek, Osb'nin kentin kalkınması için son derece önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Bölgede yer alan yatırımcı iş insanlarını azimli çalışmalarından dolayı kutlayan Demiryürek, "Bölgede yapılacak yeni yatırımları da önemsiyoruz. Kırşehir Osb, içerisinde barındırdığı işletmelerle ilimiz ekonomisine katkı verirken önemli ölçüde de istihdam sağlamaktadır. Nitelikli elemanlarıyla kaliteli ürünler üreten ve ihracat yapan firmalarımız hem ülke hem de Kırşehir ekonomisine büyük katkı sağlamakta." ifadelerini kullandı.

Demiryürek'e, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Süleyman Aslan ile OSB Müdürü İsmail Eskioğlu eşlik etti.