Kırşehir merkezli 9 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 18 tutuklama, 1.2 milyar TL işlem hacmi

Kırşehir merkezli 9 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda, yatırım vaadiyle yaklaşık 6 milyon TL dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 18 şüpheli tutuklandı. Şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar 200 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçu kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde çalışma başlattı. Soruşturmada, müşteki A.M.A.'nın farklı GSM hatlarından aranarak bir kripto para borsasından yatırım yapmaya yönlendirildiği, farklı banka hesaplarına toplam 5 milyon 996 bin 260 TL gönderdiği ve dolandırıldığı belirlendi. Teknik ve mali analizlerde olayla bağlantılı 21 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden birinin yurt dışında, 5'inin ise cezaevinde olduğu belirlendi. Şüpheliler ile bunlar adına kurulan paravan şirket hesaplarının MASAK verileri üzerinden incelenmesi sonucu yaklaşık 1 milyar 200 milyon TL'lik işlem hacmine ulaşıldığı öğrenildi. Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kırşehir merkezli Kırıkkale, Gaziantep, Iğdır, İstanbul, Ankara, Kırklareli, Edirne ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda cezaevinde ve yurt dışında bulunan şüpheliler dışında 14 kişi yakalandı. Edirne'de yakalanan ve akıl sağlığının yerinde olmadığı değerlendirilen 1 şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda 12 cep telefonu, 12 sim kart, 5 usb bellek, laptop, hard disk, 14 sentetik hap, 105 mermi ile tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 13 şüpheli tutuklandı. Cezaevinde bulunan 5 kişiye de tutuklama kararı çıkarılmasıyla, soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 18'e yükseldi.

