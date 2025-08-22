Kırşehir'e sağlık alanında 3 yeni cihaz kazandırıldı

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, kente sağlık alanında kullanılmak üzere 3 yeni cihaz kazandırıldığını bildirdi.

Erkan, yazılı açıklamasında, Sağlık Bakanlığı tarafından Kırşehir'e yeni cihazlar gönderildiğini belirtti.

Kırşehir'de sağlık çalışmalarının hızlanması ve vatandaşlara hizmetin arttırılarak kolaylaştırılması amacıyla çalışma yaptıklarını vurgulayan Erkan, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığımız tarafından şehrimize 2 diyaliz ünitesi ve 1 ultrason cihazı kazandırılmıştır. Toplam 3 milyon lira yatırım bedeliyle alınan bu cihazlar, hemşehrilerimizin sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin şekilde erişmesini sağlayacaktır. Şehrimizin sağlık altyapısına verilen bu desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."