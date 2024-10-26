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Kırşehir'deki Önemli Projeler İçin İnşaatlar Başladı

Kırşehir'deki Önemli Projeler İçin İnşaatlar Başladı
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AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, çevre yolu ve havalimanı yolunun inşaatlarına başlandığını açıkladı. Projelerin toplam bedeli 3 milyar 160 milyon lira olarak belirlendi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, kentteki önemli projelerin yatırım inşaatlarına başlandığını bildirdi.

Erkan, yazılı açıklamasında, yapımına başlanan Kırşehir'deki bazı projeleri yerinde incelediklerini ve teknik ekipten bilgi aldıklarını belirtti.

Kırşehir Çevre Yolu inşaatı 1. kısım uzunluğunun 10,5 kilometre olduğunu ve bitümlü sıcak karışım standardında yapıldığını aktaran Erkan, ihalesinin ardından geçen ay yer tesliminin yapılarak çalışmalara başlandığını, işin proje bedelinin ise 1 milyar 750 milyon lira olduğunu kaydetti.

Kesikköprü-Tuzköy Kapadokya Havalimanı yolu inşaatının da 35 kilometre uzunlukta ve bitümlü sıcak karışım standardında olduğunu belirten Erkan, yolun 8 kilometrelik kısmının Kırşehir, 27 kilometrelik kısmının ise Nevşehir sınırları içerisinde yer aldığını, 1 milyar 410 milyon liralık proje bedeli bulunduğunu da ifade etti.

İki projenin de Kırşehir'e önemli katkı vereceğini vurgulayan Erkan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel

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