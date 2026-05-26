Haberler

Kırşehir'de polisten kurbanlık pazarında sahte para uyarısı

Kırşehir'de polisten kurbanlık pazarında sahte para uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de Kurban Bayramı öncesi polis ekipleri, hayvan pazarında besicileri sahte paraya karşı bilgilendirdi, broşür dağıttı ve dolandırıcılığa karşı uyarılarda bulundu.

Kırşehir'de Kurban Bayramı öncesi hayvan satış yerlerini gezen polis ekipleri, besicileri sahte paraya karşı bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı'nda satıcılarla görüşerek gerçek ve sahte para arasındaki farkı anlattı.

Satıcılardan dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmalarını isteyen ekipler, konuya ilişkin broşür de dağıttı.

Ekipler, dolandırıcılık, hırsızlık ve diğer olumsuzluklara karşı dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da bilgi verdi.

Şüpheli durumlarda, vakit kaybedilmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi istendi.

Ekiplerin çalışmalarının bayram süresince devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner
ABD'nin saldırılarıyla ilgili İran'dan açıklama: Ateşkesi bariz şekilde ihlal ettiler

Peş peşe saldırıların ardından savaş başlatacak tehdit geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince sevinçten çıldırmış! Eline sandalye alıp koşan bile var

Galatasaraylı futbolcular Fenerbahçe gol yiyince çıldırmış
Fenerbahçe ile anılan Rafael Leao'dan Milan'a veda gibi açıklama

Fenerbahçelileri heyecana soktu!
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti

Özel'in mitinginde görüntülenen seçim otobüsünün sahibi şaşırttı
CHP Parti Meclisi'nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor

Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP'de ilk büyük toplantı! Sayı belli oldu
60 yıllık üst geçit yıkım çalışması sırasında çöktü: 3 ölü

60 yıllık üst geçit yıkım çalışması sırasında çöktü: 3 ölü
''Türkiye'nin en büyük projelerinden biri'' diyerek duyurdu! Aziz Yıldırım'dan 1 milyar liralık hamle

''Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olacak'' diyerek duyurdu
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı

Kılıçdaroğlu ile bayramlaşacaklar mı? DEM Parti kararını duyurdu