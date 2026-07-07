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Kırşehir köylerine 55 milyon liralık destek

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AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, köyler için hibe ve kredi desteği sağlandığını bildirdi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, köyler için hibe ve kredi desteği sağlandığını bildirdi.

Erkan, yazılı açıklamasında, Kırşehir'de köylerin yaşam standartlarını yükseltecek çalışmaları hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade etti.

Köylerin talep ve ihtiyaçların giderilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Erkan, vatandaşa daha güçlü katkı sunacak yeni desteklerle hizmet ağının da iyileştiğini anlattı.

130 köye çocuk oyun parkı için 5 milyon lira hibe, yol, kaldırım ve altyapı çalışmaları için de 50 milyon lira kredi imkanı oluşturulduğunu ifade eden Erkan, şunları kaydetti:

"Çevre temizliğine katkı vermesi için 200 çöp konteyneri desteği de sağlandı. Köylerimizin yaşam kalitesini yükseltecek, altyapımızı güçlendirecek ve çocuklarımızın daha güvenli sosyal alanlara kavuşmasını sağlayacak bu önemli desteklerin ilimize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a ve Kırşehir Valimiz Murat Sefa Demiryürek'e teşekkür ediyorum. Yeni destekler ilimize hayırlı olsun."

Kaynak: AA / Serkan Güner
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