Kırşehir'de 'Zimem Defteri' geleneğiyle bakkal ve fırınlardaki 315 bin TL'lik borcu kapadı

KIRŞEHİR'de iş insanı Mustafa Düger, ramazan ayında Osmanlı döneminden bugüne uzanan 'Zimem Defteri' geleneğini yaşatarak bakkal ve fırınlardaki dar gelirli ailelerin 315 bin TL'lik borcunu kapadı.

Kırşehir'de yaşayan iş insanı Mustafa Düger, ramazan ayında Osmanlı döneminden bugüne uzanan 'Zimem Defteri' geleneğini yaşattı. Düger, merkez ve ilçelerde bulunan yaklaşık 100 farklı bölgedeki bakkal ve fırınları ziyaret etti. Aldıkları ürünleri veresiye defterine yazdıran dar gelirli ailelerin toplam 315 bin TL'lik borcunu ödeyen Düger, ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ruhuna dikkat çekti. Ramazanda yardımlaşma kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını belirten Mustafa Düger, "Ramazan ayı birlik, beraberlik ve paylaşma ayıdır. Osmanlı'dan günümüze gelen 'Zimem Defteri' geleneğini yaşatmak için birkaç yıldır ramazan ayında bakkalların veresiye defterlerini kapatıyoruz. Bu yıl da Kırşehir merkez ve ilçelerinde yaklaşık 100 farklı noktada bu çalışmayı gerçekleştirdik" dedi.

'VATANDAŞLARIMIZIN RAHAT NEFES ALMASINA VESİLE OLDULAR'

Kervansaray Mahallesi Muhtarı Çelebi Baran, yapılan yardımın mahalledeki ihtiyaç sahibi vatandaşlar için önem taşıdığını belirterek, "Ramazan vesilesiyle Mustafa Düger Bey ile birlikte mahalle bakkallarımızı ve fırınlarımızı ziyaret ettik. Veresiye defterlerinde borcu bulunan mağdur ailelerin borçları kendisi tarafından ödendi. Mahallem ve şahsım adına kendisine teşekkür ediyorum. Bu mübarek ramazan ayında vatandaşlarımızın rahat nefes almasına vesile oldular" ifadelerini kullandı.

'İNŞALLAH BU RAMAZAN AYINDA AİLELER MUTLU BİR GÜN GEÇİRİR'

Mahalle bakkallarından Serkan Saraç da yapılan yardımın ihtiyaç sahibi aileleri sevindirdiğini belirterek, "Allah razı olsun, Allah kabul etsin. Burada borçlarını ödeyemeyen insanlar vardı. Sağ olsun geldi, borçlarını kapattı. İnşallah bu ramazan ayında bu aileler mutlu bir gün geçirir. Allah işini gücünü rast getirsin" diye konuştu.

