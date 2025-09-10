Kırşehir'de Hükümlülerin Ürettiği Sebzeler Kent Merkezinde Satışa Sunuluyor

Kırşehir'de hükümlülerin ürettiği sebzelerin satışı kent merkezinde yapılıyor.

Kırşehir 1 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlüler tarafından iyi tarım uygulamaları kapsamında yetiştirilen sebzelere vatandaşların daha kolay ulaşabilmesi için kent merkezinde satış noktaları oluşturuldu.

Kırşehir Adliyesi önünde bulunan satış büfesi hafta içi her gün 10.30-16.30 saatleri arası, Kaman yolunda bulunan sosyal tesisler yanındaki manav bölümünde ise haftanın her günü 10.30-19.30 saatleri arasında vatandaşlara hizmet veriliyor.