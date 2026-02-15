Haberler

Kırşehir merkezli dolandırıcılık operasyonlarında 17 kişi tutuklandı

Kırşehir merkezli 3 aşamalı dolandırıcılık operasyonunda 17 kişi tutuklandı. Suç şebekesinin, kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı bildirildi.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşların iyi niyetini suistimal eden suç şebekesine karşı çalışma yapıldığını duyurdu.

Kırşehir merkezli toplam 9 ilde gerçekleştirilen 3 aşamalı ve eş zamanlı operasyonların başarıyla sonuçlandığını belirten Demiryürek, yakalanan 18 şüpheliden 17'sinin tutuklandığını, ele geçirilen yaklaşık 3 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarının hak sahibi vatandaşlara teslim edildiğini açıkladı.

Demiryürek, operasyonlarda mesai mefhumu gözetmeksizin titiz ve özverili çalışan ekiplere ise teşekkürlerini etti.

