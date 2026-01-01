Bakan Yumaklı:  "Kırsal Kalkınma Desteklerinde Hibe Oranını Yüzde 70'e Kadar Yükseltiyoruz"

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Resmi Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Desteklerine İlişkin Karar ile hibe oranlarının yüzde 70'e kadar yükseltildiğini, bu bütçenin en az yüzde 20'sinin kadın ve genç girişimcilere ayrıldığını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kırsal Kalkınma Desteklerine İlişkin Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle hibe oranlarını yüzde 70'e kadar yükseltiyoruz. Kırsal kalkınma bütçemizin en az yüzde 20'sini kadın ve genç girişimcilerimize ayırıyoruz. Başvurularda kadınlar, gençler ve birinci derece tarımsal örgütleri önceliklendiriyoruz. Dijital tarım, yapay zeka ve otomasyon uygulamalarını hibe kapsamına alarak kırsal dönüşüme hız kazandırıyoruz. Öncelikli değerlendirme, artırılmış hibeler ve yeni destek alanlarıyla kırsalda üretim güçleniyor, Türkiye büyüyor. Hayırlı olsun."