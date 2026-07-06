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Demre'de genç pehlivanlar çoşkuyla karşılandı

Demre'de genç pehlivanlar çoşkuyla karşılandı
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665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Demre'yi başarıyla temsil eden pehlivanlar ilçede coşkuyla karşılandı. Belediye Başkanı Fahri Duran, şampiyon ve dereceye giren sporcuları tebrik ederek hediyeler verdi.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Demre'yi başarıyla temsil eden pehlivanlar, ilçede coşkuyla karşılandı.

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, sporcular, aileleri ve antrenörleriyle belediyede bir araya geldi.

Duran, Deste Orta Boy'da şampiyon olan Kerem Berk Akdağ ile Tozkoparan Boyu'nda üçüncülük elde eden Yiğit Dulluç'u tebrik ederek günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti.

Er meydanında mücadele eden tüm pehlivanları ve sporcuların yetişmesinde emeği bulunan antrenör Kahraman Şahin'i de kutlayan Duran, Demre'yi başarıyla temsil eden güreşçilere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA / Ali Karataç
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