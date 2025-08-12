Kırklarelispor Yeni Transferini Duyurdu

Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'da transfer çalışmaları sürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlı ekip Rams Başakşehir Futbol Kulübünden futbolcu Ayberk Kaygısız ile sözleşme imzaladı.

Açıklamada, transfer çalışmalarının devam edeceği belirtildi.