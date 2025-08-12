Kırklarelispor Yeni Transferini Duyurdu
Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, Rams Başakşehir'den Ayberk Kaygısız ile sözleşme imzaladı. Kulüp, transfer çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.
Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'da transfer çalışmaları sürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlı ekip Rams Başakşehir Futbol Kulübünden futbolcu Ayberk Kaygısız ile sözleşme imzaladı.
Açıklamada, transfer çalışmalarının devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel