Kırklarelispor Yeni Transferini Duyurdu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, Rams Başakşehir'den Ayberk Kaygısız ile sözleşme imzaladı. Kulüp, transfer çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.

Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'da transfer çalışmaları sürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlı ekip Rams Başakşehir Futbol Kulübünden futbolcu Ayberk Kaygısız ile sözleşme imzaladı.

Açıklamada, transfer çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
Rezan Epözdemir'i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye

Rezan Epözdemir'i yakacak iddia! Tahliye için istenen paraya bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ronaldo, 2 çocuğunun annesi olan sevgilisine 9 yıl sonra evlilik teklifi etti

2 çocuğunun annesi olan sevgilisine 9 yıl sonra evlilik teklifi etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.