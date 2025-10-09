Haberler

Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, Jandarma Komutanı'nı Ziyaret Etti

Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk'ü ziyaret ederek kulüp faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve güvenlik önlemlerine yönelik teşekkür etti. Ayrıca, Kırklareli yöresine özgü Türk halk oyunları kursu açılacağı duyuruldu.

Can, ziyarette kulüp faaliyetleri ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Müsabakalarda güvenlik önlemi alan tüm kolluk kuvvetlerine teşekkür eden Can, spora ve sporculara verilen önemden dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Eskitürk de Can'ı tebrik ederek takıma başarı diledi.

Halk oyunları Kırklareli yöresi kursu açılacak

Kırklareli'nde Türk halk oyunları Kırklareli yöresi kursu açılacak.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kursun 13 Ekim - 13 Nisan tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

Kurs kayıtlarının devam ettiği aktarılan açıklamada, müracaatların Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Serhat Ünver - Güncel
