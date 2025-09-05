Kırklareli Valisi Uğur Turan Vize'de Ziyaretler Gerçekleştirdi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Vize ilçesinde ziyaretler ve incelemelerde bulundu.

Turan, ilk ziyaretini Vize Kaymakamı Kemal Balaban'a gerçekleştirdi.

Balaban, ziyarette, Vali Turan'a ilçe hakkında brifing verdi.

İlçede yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi alan Turan, ardından Vize Cumhuriyet Savcısı Haluk Çınarbay'ı ziyarette bulundu.

Yeni adli yılın hayırlı olmasını dileyen Turan, tüm adli personele görevinde başarı diledi.

Turan, daha sonra Türk Akım Projesi Alım Terminali ile bir çimento fabrikasını ziyaret ederek incelemede bulundu.

Ziyaretlerde Kaymakam Balaban, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk de yer aldı.