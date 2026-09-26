Kırklareli Valisi Turan, TFFHGD heyetini kabul etti, hakemliği övdü

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Genel Merkez Başkanı Kahraman Minnet ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Vali Turan, Minnet, Kırklareli Şube Başkanı Oktay Erden ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Turan, sporun birleştirici gücüne dikkati çekerek, "Futbolun en önemli unsurlarından biri olan hakemlik müessesesi, adil oyun anlayışının ve saha içi disiplinin teminatıdır. Türk futbolunun gelişimi için özveriyle görev yapan tüm hakem ve gözlemcilerimize teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Minnet de kabullerinden ve spora desteklerinden dolayı Vali Turan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA