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Kırklareli Valisi Turan, OSB'de alüminyum ve evcil hayvan maması fabrikalarını gezdi

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, OSB'de alüminyum ve evcil hayvan maması üreten fabrikaları ziyaret ederek üretim kapasiteleri ile istihdama katkıları hakkında bilgi aldı. Turan, bölgedeki yatırımcı ve üretimin arttığını belirterek daha çok yatırımcıyı kente davet etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ( Osb ) fabrika ziyaretlerine devam ediyor.

Vali Turan, beraberindeki Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İbrahim İşbecer ve OSB Müdürü Mehmet Tetik ile alüminyum ve evcil hayvan maması üretimi yapan fabrikaları ziyaret etti.

Ziyarette fabrikaların üretim kapasiteleri ile bölge ekonomisine ve istihdamına katkıları hakkında bilgi alan Turan, fabrikaların üretim alanlarını gezdi.

Turan, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırımcıların ve üretimin artmaya devam ettiğini söyledi.

Fabrikaların ürettikleri ürünlerle hem iç pazarda hem de ihracat yoluyla bölge ve ülke ekonomisine katkı sağladığını ifade eden Turan, daha çok yatırımcıyı kente davet etti.

Kaynak: AA
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