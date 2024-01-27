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Kırklareli Valisi Evrensekiz OSB'yi İnceledi

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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Evrensekiz Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemede bulundu. Vali Ekici, OSB'yi gezerek yetkililerden bilgi aldı ve bir nişasta fabrikasını ziyaret ederek işçilerle sohbet etti. Ekici, bölgenin İstanbul'a yakınlığı nedeniyle cazibe merkezi haline geldiğini belirterek yatırımcıları bölgeye davet etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Evrensekiz Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) incelemede bulundu.

Vali Ekici, OSB'yi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Ekici, daha sonra bir nişasta fabrikasını ziyaret ederek işçilerle sohbet etti.

OSB'nin İstanbul'a yakınlığı nedeniyle son yıllarda cazibe merkezi haline geldiğini ifade eden Ekici, yatırımcıları bölgeye davet etti.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Valiliği Birol Ekici İstanbul OSB Politika Ekonomi Güncel Haberler

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