Kırklareli Vali Yardımcısı Tanrıseven, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Kırklareli Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tanrıseven, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi" fotoğrafını tercih eden Tanrıseven, "Doğal, Yaşam ve Çevre" kategorisinde "Lukas Kabon'un "Kurtarılan can" fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Celal Güneş'in "Protesto", "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" fotoğrafını seçen Tanrıseven, "Spor" kategorisinde Halil Sağırkaya'nın "Abluka" fotoğrafını tercih etti.

"Anadolu Ajansımız Türkiye'nin sesini bütün dünyaya duyuruyor"

Tanrıseven, fotoğrafların her birini tek tek incelediğini söyledi.

Seçim yapmanın zor olduğunu dile getiren Tanrıseven, AA personeline çalışmalarında başarılar diledi.

AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini anlatan Tanrıseven, şöyle devam etti:

"Atatürk, 'Anadolu Ajansı Türkiye'nin sesini dünyaya duyuracaktır' diye kuruluşuna onay vermiştir. Anadolu Ajansımız Türkiye'nin sesini bütün dünyaya duyuruyor. Sadece Türkiye'nin sesini değil, aynı zamanda mazlumların da sesini bütün dünyaya duyuruluyor. Onun için yılın kareleri yarışmasına bende büyük bir keyifle oylamada bulundum. Hakikaten bu kareler arasında seçmek oldukça zor. Çünkü çok güzel kareler var. Onun için Anadolu Ajansının, muhabirlerimizin, foto muhabirlerinin sadece yurt içinde değil dünyanın dört bir yanında çektiği kareler var. Bir birinden güzel kareler. Anadolu Ajansını tebrik ediyorum."