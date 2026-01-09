Haberler

KTSO Başkanı Ilık, Anadolu Ajansı Kırklareli Bürosunu ziyaret etti

Güncelleme:
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Anadolu Ajansı Kırklareli Bürosunu ziyaret ederek AA'nın başarılı çalışmalarını takdir etti ve çalışanlarına başarı diledi.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Anadolu Ajansı (AA) Kırklareli Bürosunu ziyaret etti.

Ilık, ziyarette, AA'nın çok başarılı çalışmalar yaptığını belirtti.

AA'nın Türkiye ve dünyada yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade eden Ilık, kurum çalışanlarına başarılar diledi.

Ilık, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel


