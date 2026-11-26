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Babaeski ilçesinde çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ilçedeki üreticilerle bir araya geldi.

Toplantıda çiftçilere güncel tarımsal faaliyetler ve üretim süreçleri hakkında bilgi verildi.

Hastalıktan ari işletmelerde test yapılıyor

Kırklareli'nde hastalıktan ari hayvancılık işletmelerinde tüberkülin ara test uygulamaları gerçekleştiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hastalıktan Ari İşletmeler Yönergesi değişikliği doğrultusunda merkez ilçedeki işletmelerde çalışmalar yürütülüyor.

Müdürlük teknik personeli, hastalıktan ari işletmelerde uygulanan tüberkülin ara testlerine refakat ediyor.

Öğrencilere su ürünleri ve balık tüketiminin önemi anlatıldı

Kırklareli'nde öğrencilere su ürünleri ve balık tüketiminin önemi hakkında bilgi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Gökhan Karaca'nın katılımıyla merkez ilçeye bağlı Kayalı köyündeki okulda "4 Mevsim Balık" sloganıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Öğrencilere su ürünlerinin tanıtıldığı ve balık tüketiminin öneminin anlatıldığı programın sonunda balık ekmek ikramında bulunuldu.

Babaeski ilçesinde de müdürlük teknik personelince okullarda düzenlenen eğitimlerde öğrencilere düzenli balık tüketiminin faydaları hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA